Kittel weg bij Quick.Step-Floors? Lefevere praat al met mogelijke vervanger

Nico Dick

24/07/17 - 08u52

Marcel Kittel trekt mogelijk naar Katusha. © getty.

De geruchten circuleren al even, maar werden naarmate de Tour vorderde, steeds hardnekkiger: Marcel Kittel zou dicht bij een overeenkomst met Katusha staan. Kittel maakte de voorbije Ronde van Frankrijk nog het mooie weer voor Quick.Step met maar liefst vijf ritzeges, maar zou bij Katusha (dat met Alpecin een Duitse cosponsor aan boord heeft) Alexander Kristoff vervangen. De Noor stond op zijn beurt in de belangstelling bij Astana, maar manager Vinokourov knapte naar verluidt af op de te hoge vraagprijs van Kristoff. De Noor werd ondertussen al aangeboden bij Cofidis, maar de Franse kredietverstrekker behoudt het vertrouwen in zijn snelle man Nacer Bouhanni.



Quick.Step-manager Lefevere onderhandelt dan weer met Bryan Coquard als mogelijke vervanger voor Kittel. Lefevere heeft voor 2018 nog viervoudig Giro-ritwinnaar Fernando Gaviria in huis, maar Coquard is een ander type sprinter dan de Colombiaan. Volgens Franse collega's zou Lefevere de 25-jarige Coquard ook willen inzetten in bepaalde wedstrijden in het Vlaamse voorjaar, zoals Dwars door Vlaanderen of Gent-Wevelgem.