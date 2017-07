Van Avermaet blijft WorldTour-stand aanvoeren, Froome is zesde

XC

Greg Van Avermaet (BMC) blijft ook na de Ronde van Frankrijk soeverein aan de leiding in het zondag gepubliceerde WorldTour-klassement. De olympische kampioen heeft met 2.628 punten een comfortabele voorsprong op de Spanjaard Alejandro Valverde (2.105 ptn, Movistar), die de Tour na een val in de openingstijdrit meteen moest verlaten. De Ier Daniel Martin (2.040, Quick-Step Floors), zesde in de eindstand van la Grande Boucle, verdringt de onfortuinlijke Australiër Richie Porte (1.882, BMC) van de derde plaats.

De Keniaanse Brit Chris Froome (Team Sky) rukt na zijn vierde Touroverwinning op van de 60ste naar de zesde plek. De Fransman Romain Bardet (AG2R La Mondiale) en de Colombiaan Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) klimmen respectievelijk naar de twaalfde en dertiende plaats. Beide renners mochten met Froome mee op het eindpodium van de 104de Ronde van Frankrijk.



Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) zakt van de vijfde naar de achtste plek, maar blijft na Van Avermaet de beste Belg. Oliver Naesen (46ste) en Jasper Stuyven (47ste) zijn de andere Belgen in de top 50.



Geen maat op Quick-Step Floors

In het ploegenklassement staat er geen maat op Quick-Step Floors, dat met 10.100 punten bijna 2.000 punten meer verzamelde dan eerste achtervolger BMC (8.198). Team Sky (8.011) verzamelde zo'n 2.500 punten in de Ronde van Frankrijk en vervolledigt de top drie. Lotto Soudal kende weinig succes in de Tour en blijft met 2.639 punten zeventiende en voorlaatste. Lees ook Groenewegen kroont zich tot koning van de Champs Élysées, Froome steekt vierde eindzege op zak

167 Tourrenners halen finish in Parijs

De Gendt reed met 1.047 kilometer het meest in de aanval



