Van den Broeck krijgt eresaluut tijdens na-Tourcriterium in Herentals

De 34-jarige Jurgen Van den Broeck trekt eind dit seizoen een streep onder zijn sportieve carrière. Dat is hét moment om hem een gepast eresaluut te geven tijdens het na-Tourcriterium van Herentals (27 juli), vonden de organisatoren.

"In het boek met de rijke wielergeschiedenis van Herentals is de pagina Jurgen Van den Broeck, toch een heel belangrijke", beklemtoont PR-man Bart Timperman. "In veel andere gemeenten zou je al wereldberoemd zijn met alleen maar een wereldtitel tijdrijden bij de junioren of een titel in het tijdrijden bij de profs. Ook die zeges staan op het palmares van Jurgen."



"Zijn prestaties in de Tour zijn mogelijk toch een beetje onderschat door de tegenslagen waar hij mee kampte in de laatste jaren van zijn loopbaan", vervolgde Timperman. "Voor ons hoort hij met zijn Tourprestaties thuis op een prominente plaats in de sportieve geschiedschrijving van de stad van Keizer Rik Van Looy en in de geschiedenis van het Belgische wielrennen. De slogan "Herentals dankt Jurgen" is voor donderdag niet slecht gekozen."



Jurgen Van den Broeck zal voor de start van het criterium een ereronde maken in een cabrio. Naast Van den Broeck topt ook Belgisch kampioen Oliver Naesen de affiche van het na-Tourcriterium van Herentals. Verder staan ook Frederik Backaert, Tim Merlier, Frederik Veuchelen, David Boucher, Thomas Sprengers en Enzo Wouters aan de start. Er lopen nog onderhandelingen met enkele 'grote namen' maar deze werden nog niet geofficialiseerd.