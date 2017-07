Snelle man Arndt verlengt bij Sunweb tot 2020

XC

22/07/17 - 19u12 Bron: Belga

© photo news.

De Duitser Nikias Arndt heeft zijn overeenkomst bij Sunweb verlengd tot eind 2020. Dat maakte het Duitse team bekend. De 25-jarige Arndt werd gisteren nog tweede in de negentiende etappe van de Tour, die werd gewonnen door de Noor Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

"Ik ben hier nu vijf jaar en er komen er nog drie bij. Dat wil zeggen dat het plaatje klopt", legde Arndt uit.



De snelle Duitser won in zijn carrière al etappes in de Giro (2016), Dauphiné (2014), Ronde van Alberta (2015) en Arctic Race of Norway (2013). Dit seizoen was hij de beste in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.