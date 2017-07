Van Vleuten vergroot voorsprong in Marseille en is eindwinnares in La Course

Door: redactie

22/07/17 - 13u33

Ook op de Izoard was Van Vleuten al de beste. © TDW.

Annemiek van Vleuten heeft haar zegetocht in La Course verdergezet. De Nederlandse van Orica-Scott stoomde in de straten van Marseille in een achtervolgingskoers naar de zege. Wereldkampioene Lizzie Deignan eindigde als tweede, Elisa Longo Borghini legde beslag op de derde plaats.