Bakelants: "Een Tourrit weggeven aan een andere Belg? Nooit"

Jan Bakelants (Ag2r) was één van de Belgen die op de nationale feestdag deel uitmaakte van de goede vlucht in de Tour, maar naast de ritzege pakte. "Een entente met de andere Belgen? Neen, daar heb ik niet aan gedacht", zei de achtste van de rit na afloop.

Bakelants moest het in de finale afleggen tegen de renners van de vlakte. "Wat kan ik doen, in zo'n finale? Altijd wind tegen en 'zo vlak als iets'. En dat tegen mannen die allemaal 'een groot verzet' kunnen rijden en in de bergen de hele tijd in de bus hebben gezeten. Keukeleire, Hagen, Bennati: dat zijn mannen die vandaag zullen aangestipt hebben en die in de bergen goed genoeg zijn om in de bus geen minuut af te zien. Terwijl ik gisteren nog moest werken op de Izoard. Dan weet je dat het moeilijk zal worden."



"Op dat 'kaske' van derde categorie voelde ik me heel goed", vervolgde Bakelants. "Eén van de beste, maar dat was denk ik ook wel gezegd in de auto's: 'Laat vooral Bakelants niet gaan'. En ik had mijn eigen tactiek: vooral niemand van Bretagne (Fortuneo, red.) en Direct Energie laten gaan, omdat ik wist dat die dan nog twee mannen achterin gingen hebben en dat het dan achterin niet meer zou ronddraaien. De rest zag ook wel het gevaar. Daar voelde je al dat er heel veel waren die tot op het wiel konden rijden, maar dan zeiden: 'Nu rijd ik niet meer door'. Dat was wel frustrerend, en boven wist ik dat het gedaan zou zijn voor mij."



In de finale was Bakelants niet mee toen Hagen versnelde met een slim manoeuvre aan een rotonde. "Knap gedaan van hem. Goed dat hij dat gezien had, om langs rechts te gaan. Neen, ik wist niet dat dat sneller was. Dat zijn dingen waar een ploegleider wel het verschil kan maken. (Laconiek) Maar ja, die kaarten zijn ook niet altijd duidelijk. En ik heb zelf te laat gezien dat rechts de beste optie was. Het is ook zaak om vanachter te zitten, dat de rest het niet ziet. Want als iedereen langs rechts gaat, dan win je ook niets."



Een Belgische entente, daar heeft Bakelants niet aan gedacht. "Neen. Daarvoor is dit veel te belangrijk voor mij. Ik zou dit nooit weggeven aan een ander. En zij ook niet aan mij."