Gaviria moet rentree uitstellen na incident op training

XC

21/07/17 - 16u11 Bron: Belga

© TDW.

Fernando Gaviria is na een incident op training in Colombia onder het mes gegaan in Medellin. Dat heeft zijn team Quick-Step Floors vandaag bekendgemaakt. De Colombiaanse sprinter last een langere rustperiode in en zal verstek moeten laten voor de RideLondon Classic.