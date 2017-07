Natourcriterium Roeselare strikt gele trui en Belgisch kampioen Naesen

XC

Op dinsdag 25 juli zal de winnaar van de Ronde van Frankrijk op het natourcriterium in Roeselare te bewonderen zijn. Ook Belgisch kampioen Oliver Naesen maakt er zijn opwachting, zo deelde de organisatie vandaag mee.

"De gele trui uit de Ronde van Frankrijk 2017 zal het 8ste Dovy Natourcriterium van Roeselare rijden. De organisatie heeft een akkoord bereikt zodat de gele trui, wie deze ook zal winnen, opnieuw te zien zal zijn in de West-Vlaamse centrumstad", luidt het.



Wie naast de gele trui (voorlopig Chris Froome) en nationaal kampioen Naesen nog zal aantreden in Roeselare, is voorlopig onduidelijk. "De organisatie onderhandelt nog verder met renners en hoopt eerstdaags nog met namen naar buiten te kunnen komen", gaat het bericht verder.



Het programma begint op 25 juli om 15u met een wedstrijd voor nieuwelingen. Het eigenlijk criterium start om 19u.



Vorig jaar won Greg Van Avermaet in Roeselare.