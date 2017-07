Portugezen Machado en Gonçalves blijven Katusha trouw

Door: redactie

21/07/17 - 11u41

Tiago Machado. © TDW.

De Portugezen Tiago Machado en José Gonçalves hebben hun contract bij wielerploeg Team Katusha Alpecin verlengd. Machado zette zijn krabbel onder verbintenis tot eind 2018, Gonçalves ligt nu vast tot eind 2019.

Machado (31) is bezig aan zijn derde seizoen in Russisch-Zwitserse loondienst. Op zijn erelijst prijken onder meer een nationale titel in het tijdrijden (2009), de Ronde van Slovenië (2014) en een rit in de Ronde van de Sarthe (2010). Momenteel rijdt hij voor Katusha de Tour, waar hij 76e staat.



"Hij bewijst elke dag zijn waarde. Thiago is altijd 100 procent professioneel en gemotiveerd. Je kan steeds op hem rekenen en het is een plezier dat hij nog een jaar blijft", stelt ploegmanager José Azevedo vrijdag op de teamwebsite.



Gonçalves (28) ruilde eind vorig seizoen Caja Rural voor Katusha. Hij schreef in juni de Ster ZLM Toer op zijn naam. "Ik denk dat José nog niet goed beseft tot wat hij in staat is", zegt Azevedo over de winnaar van de Ronde van Turkije van 2016. "Hij is een ongelofelijk sterke renner. Ik ben erg benieuwd hoe hij zich blijft ontwikkelen in ons team."