'Fan' had seksistische opmerking in huis voor Puck Moonen, maar haar vriend (en bekende veldrijder) zette hem al snel op zijn plaats

Voor de mannen gisteren de Col d'Izoard beklommen, hadden ook de vrouwen de Alpenreus al bedwongen tijdens La Course. Ook de 21-jarige Lotto-Soudal-renster Puck Moonen was van de partij en de Nederlandse schreef op Twitter dat ze genoten had van de beklimming. Maar er was toch een minpuntje. "Er moest een man zo nodig roepen: 'jou zou ik wel neuken'", schrijft Moonen op de sociaalnetwerksite.



Moonens vriend, de Belgische veldrijder Eli Iserbyt, had al snel een antwoord klaar voor de man die de seksistische opmerking naar het hoofd van zijn vriendin slingerde. "Die roept het en ik doe het", klonk het onomwonden. De 19-jarige renner van Marlux - Napoleon Games reed de voorbije dagen de Ronde van Luik en het toptalent deed het daar niet onaardig. Iserbyt droeg er onder meer de trui voor beste jongere.