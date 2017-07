38e Ronde van Wallonië brengt renners van Stavelot naar Thuin

Door: redactie

Zaterdag gaat in het Luikse Stavelot de 38e editie van de Ronde van Wallonië van start. 160 renners zullen hun kans wagen tijdens de vijf ritten van in totaal 910,8 kilometer.

Twintig teams van elk acht renners verschijnen zaterdag aan de start. De eerste drie etappes beloven, met een parcours in de Ardennen dat doet denken aan Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl, spek voor de bek te worden van de klimmers. Rit vier, van Brussel naar Profondeville in de provincie Namen, schept dan weer kansen voor sprinters. De vijfde en laatste etappe kondigt zich opnieuw als pittig aan, met een aankomst op de muur van Thuin.



Vorig jaar kroonde Dries Devenyns zich in extremis tot winnaar van de Ronde van Wallonië. Onze 33-jarige langenoot bleef bij aankomst in Dison nipt Gianni Meersman voor. De Rus Viatcheslav Kouznetsov vervolledigde het podium.