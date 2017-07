LIVE Tour: Kan Froome bedreigd worden in loodzware tweede Alpenrit?

XC

20/07/17 - 12u45

© getty.

live De gele trui van Chris Froome kwam gisteren op geen enkel moment in de problemen in de eerste Alpenrit. Sterker nog, de Brit pareerde vlot de aanvallen van Romain Bardet én hij smeerde Fabio Aru ruim een halve minuut aan. Het is dus maar zeer de vraag of de klassementsmannen Froome vandaag wel pijn zullen kunnen doen. De renners krijgen een pittige rit van net geen 180 km voorgeschoteld, met als zwaartepunt de beklimming van de Col d'Izoard, tevens ook de slotklim van de 18de etappe. En er mag zeker vuurwerk verwacht worden, want volgens Bardet zal de 104de Tour op de flanken van de Izoard beslist worden.

Vlakke aanloop, zwaar tweede deel De tweede tocht door de Alpen begint vrij rustig, pas na 56 km ligt een eerste col met de Côte des Demoiselles Coifféés, een beklimming van derde categorie over 3,9 km aan gemiddeld 5,2 procent. Zestig kilometer verder volgt de Col de Vars, een zware hindernis van eerste categorie waar de renners 9,3 km aan gemiddeld 7,5 procent moeten klimmen. Nadien is het aftellen naar het slotspektakel op de Col d'Izoard, een loodzware col van 14,1 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. Die mythische beklimming van buiten categorie kent een vrij vlak verloop, maar vanaf halfweg de klim gaat het zelden onder de negen procent, ideaal dus voor klimgeiten om hun kans te grijpen. Lees ook Wie hier niet knalt, verliest de Tour: onze man rijdt de Izoard op



Start binnen een kwartier Het skioord Briançon - waar de renners zich binnen een kwartier op gang trekken - vormt vandaag het decor voor de start van de tweede etappe door de Alpen. Een rit over 179,5 kilometer met aankomst op de Col d'Izoard, voor het eerst in de geschiedenis van de Tour ligt de finish op deze mythische beklimming. © kos.