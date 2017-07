LIVE (12u55): Kan Froome bedreigd worden in loodzware tweede Alpenrit?

Door: redactie

20/07/17 - 10u08

© getty.

live De gele trui van Chris Froome kwam gisteren op geen enkel moment in de problemen in de eerste Alpenrit. Sterker nog, de Brit pareerde vlot de aanvallen van Romain Bardet én hij smeerde Fabio Aru ruim een halve minuut aan. Het is dus maar zeer de vraag of de klassementsmannen Froome vandaag wel pijn zullen kunnen doen. De renners krijgen een pittige rit van net geen 180 km voorgeschoteld, met als zwaartepunt de beklimming van de Col d'Izoard, tevens ook de slotklim van de 18de etappe. En er mag zeker vuurwerk verwacht worden, want volgens Bardet zal de 104de Tour op de flanken van de Izoard beslist worden.