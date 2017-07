Van Aert toont andermaal klasse op de weg: wereldkampioen veldrijden wint GP Cerami

TL

19/07/17 - 17u13

Van Aert won ook al de Elfstedenronde. © rv.

De 51e editie van de GP Pino Cerami is gewonnen door Wout van Aert. De 22-jarige renner van Willems Veranda's-Crelan sprong mee in een vlucht en haalde het uiteindelijk in de sprint van een groepje met vier. BMC-renner Jean-Pierre Drucker werd tweede en Dries Devenyns (Quick.Step-Floors) legde bestek op de derde plaats.