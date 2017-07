Campenaerts en Lampaert verdedigen Belgische kleuren op EK tijdrijden

Bewerkt door: PL

19/07/17 - 14u02 Bron: Belga

© belga.

Victor Campenaerts en Yves Lampaert zijn door de Belgische wielerbond geselecteerd voor het EK tijdrijden van begin augustus (2-3/8) in het Deense Herning.

Lampaert kroonde zich op 22 juni tot Belgisch kampioen tegen de klok in Chimay. Hij haalde het toen voor Campenaerts en Ben Hermans. Een jaar eerder waren de rollen in Mol omgekeerd en won Campenaerts voor Lampaert.



Op het vorige EK tijdrijden, in september 2016 in het Franse Plumelec, pakte Campenaerts zilver na de Spanjaard Jonathan Castroviejo. In 2013 werd Campenaerts al eens Europees kampioen tijdrijden bij de beloften.



Bij de vrouwen moet Ann-Sophie Duyck in Herning de Belgische eer hooghouden. Stan Dewulf en Senne Leysen (U23), Sébastien Grignard en Loran Cassaert (jongens junioren) en Shari Bossuyt en Alana Castrique (meisjes junioren) vervolledigen de Belgische selectie.



De Belgische bond maakte ook de selectie bekend voor het EK mountainbike van 27 tot 30 juli in het Italiaanse Darfo Boario Terme. Bij de elite zijn de geselecteerden Jens Schuermans, Kevin Panhuyzen en Ruben Scheire (mannen) en Githa Michiels (vrouwen). Ook beloften Wout Alleman en Pierre De Froidmont en junioren Clement Horny en Timo Kielich (jongens) en Emeline Detilleux (meisjes) trekken naar Italië.