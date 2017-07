Het einde van Alaphilippes lijdensweg is in zicht, Fransman maakt rentree in GP Pino Cerami

Dries Mombert

19/07/17 - 10u58

© photo news.

Julian Alaphilippe mag opnieuw aan koersen denken. De jonge Fransman van Quick.Step-Floors zag de Tour aan zich voorbijgaan door een slepende knieblessure, maar maakt vandaag na een inactiviteit van meer dan drie maanden zijn rentree in de GP Pino Cerami.

Het is voorlopig nog niet het jaar geweest van Julian Alaphilippe. De Franse smaakmaker bij Quick.Step-Floors had zijn pijlen gericht op de heuvelklassiekers, maar smakte begin april in de Ronde van het Baskenland ongemeen hard op zijn knie.



De blessure was zo ernstig dat Alaphilippe niet van start kon gaan in de heuvelklassiekers en ook zijn geliefde Ronde van Frankrijk moest laten schieten.



"Ik kijk er echt naar uit om weer in het peloton terug te keren en mijn opwachting te maken in wedstrijden. Ik heb de koers zo hard gemist en het is speciaal om weer deel uit te maken van het team."



"Ik heb nog wat kilometers en wedstrijduren nodig om weer snelheid in de benen te krijgen, dus ik verwacht niet al te veel van vandaag. Het doel is om me in deze wedstrijd vooral te amuseren en het plezier terug te vinden. Ik zal mijn ploegmaten helpen waar ik kan, pas na deze race gaan we mijn doelen voor de rest van het seizoen bepalen."



De GP Pino Cerami wordt verreden tussen Sint-Gillis en Frameries en doet onder meer de Muur van Geraardsbergen aan. Vorig jaar toonde Lotto-Soudal-renner Jelle Wallays zich er de beste van het pak.