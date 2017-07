Dessel organiseert in 2020 EK BMX

Door: redactie

De Europese kampioenschappen BMX vinden in 2020 in Dessel plaats. De Internationale Wielerunie UCI wees de organisatie toe aan off-road club BMX 2000 Dessel. Die was in 2013 al eens met succes gastheer voor het EK.

"Dit mag best een unicum genoemd worden want het is nog nooit gebeurd dat eenzelfde club het EK mag organiseren", luidt het in een persbericht. "Dit is waarschijnlijk de verdienste van de club omdat zij in 2013 de meest succesvolle Europese kampioenschappen organiseerde met een recordaantal deelnemers en een nominatie voor de Europese BMX hall of fame."



De titelstrijd zal gehouden worden op het Joel Smets BMX Circuit in Dessel. Daar vindt in 2018 het BK plaats, en in 2019 een manche van de Three Nations Cup, een wedstrijd tussen België, Nederland en Duitsland. In 2020 bestaat off-road club BMX 2000 Dessel bovendien twintig jaar.



Afgelopen week vond in het Franse Bordeaux het EK 2017 plaats. Elke Vanhoof, zesde op de Olympische Spelen in Rio, sprintte er naar de zilveren medaille.