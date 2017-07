"Openbare weg niet geschikt voor wielrenners, laat ze op afgesloten circuits rijden"

Bieke Cornillie

18/07/17 - 12u27

Als er niet met auto's geracet wordt, mogen wielertoeristen ook op het circuit van Zolder rijden. Bijzonder populair en allesbehalve saai, klinkt het. © rv.

Ze zijn met érg veel dit jaar, de wielrenners die zwaar ten val komen. Alleen al in het eerste kwartaal werden net geen 200 ongevallen geteld - en dan moest het seizoen nog starten. De Vlaamse wielerbond pleit voor gesloten circuits, "waar renners kunnen trainen zonder hun leven te riskeren".

Gesloten omlopen. In Nederland hebben ze er al zeker 50, ook in Groot-Brittannië zijn ze ingeburgerd. En wij moeten volgen, vindt Cycling Vlaanderen. "Het gaat om circuits van 1,7 tot 2 kilometer die dag en nacht voorbehouden zijn aan fietsers", aldus Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen (vroeger Wielerbond Vlaanderen), waarbij zo'n 6.000 wielrenners en 42.000 recreanten zijn aangesloten en verzekerd.



"Alles is redelijk vlak, met hier en daar wel een brugje of een chicane." Of het niet ongelooflijk saai is om telkens hetzelfde toertje af te haspelen? "Onze trainers zeggen van niet. Op het circuit van Zolder (4,011 kilometer, red.) gebeurt het al en daar is het bijzonder populair. Als er niet met auto's geracet wordt, mogen toeristen er fietsen. Ook op de oude militaire basissen van Heverlee en Ursel kan het, maar vanwege het natuurbeleid is het maar twee avonden per week toegestaan. Zulke circuits bieden tal van voordelen. Ze gelden als perfect trainingsgebied voor kermiskoersen en zijn ideaal om verschillende vaardigheden aan te leren. De weg is er heel erg veilig en autovrij én er wordt gestrooid in de winter. Bovendien worden de circuits 's nachts verlicht, zodat er ook in de late uurtjes getraind kan worden."



Kostenplaatje voor één zo'n circuit: 450.000 euro. "We willen nog deze vakantie met een mediacampagne starten om burgemeesters en gemeenten warm te maken, zodat ze mee op de kar springen."



Het is een zwart jaar en we zijn nog maar halverwege. Ook van dodelijke ongevallen blijven we niet gespaard. Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor 1 euro