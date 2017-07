Straf: Cavendish haalt zelf Belgische 'superhelper' bij Quick.Step weg

Door: Joeri De Knop

18/07/17 - 11u33

© photo news.

Opmerkelijke deal in de maak in wielerland. Mark Cavendish 'himself' haalt Julien Vermote naar Dimension Data. De onderhandelingen over een tweejarig contract zitten in de afrondende fase.

Cavendish kent Vermote uit zijn Quick.Step-periode. De Britse topspurter reed van 2013 tot en met 2015 voor het team van Patrick Lefevere. In die periode reed de West-Vlaamse werkmier (27) zich in de gratie van 'Cav'. Op zijn voorspraak werd Vermote opgenomen in de spurttrein. "Ik ga eerlijk met je zijn", klonk het in de derde week van de Giro 2013, nadat hij al vier etappes had gewonnen. "In het begin moest ik niet veel van jou weten. Maar ik ben onder de indruk. Je bent supergoed bezig en hebt je 100% weggecijferd voor mij. Ik wil je aan mijn zijde in mijn koersen."



Vermote, die ook naar AG2R kon en mocht bijtekenen bij Quick.Step Floors, is bezig aan een ijzersterke Tour in dienst van Marcel Kittel. "Wat hij doet, is van onschatbare waarde. 'Jules' vliegt en toont de wereld hoe sterk hij is in zíjn specialiteit", liet Kittel al optekenen.