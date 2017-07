Simon Spilak twee jaar langer bij Katusha-Alpecin

Bewerkt door: PL

De Sloveen Simon Spilak heeft zijn contract bij Katusha-Alpecin met twee seizoenen verlengd, waardoor hij tot eind 2019 onder contract ligt bij de WorldTour-formatie.

De 31-jarige Spilak rijdt sinds 2012 voor Katusha. Eerder kwam de winnaar van de voorbije Ronde van Zwitserland uit voor Lampre (2008-2011) en Adria Mobil (2005-2007). De Sloveen geldt als specialist van rondes van één week. Zo schreef hij twee keer de Ronde van Zwitserland op zijn naam en ook de Ronde van Romandië staat op zijn palmares. Hij won ook enkele ritten in beide rittenkoersen op Zwitserse bodem. Met een etappezege in het Critérium du Dauphiné en overwinningen in de GP Miguel Indurain en Rund um den Finanzplatz bouwde Spilak al een aardige erelijst uit.



"Spilak is één van de beste renners in de rondes van één week. Daarop zal hij zich blijven focussen om het team meer overwinningen te bezorgen", reageerde José Azevedo, algemeen manager van Katusha-Alpecin.