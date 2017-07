Meer dan 300 Touretappes zonder overwinning: Haimar Zubeldia hangt zijn fiets straks aan de wilgen

Dries Mombert

17/07/17 - 15u24

Haimar Zubeldia © belga.

Het wielerverhaal van Haimar Zubeldia is zogoed als geschreven. De Bask, intussen bezig aan zijn 15e Tour, kondigde op een persconferentie van Trek-Segafredo zijn wielerpensioen aan. De Clasica San Sebastian wordt op 29 juli zijn allerlaatste wedstrijd op het hoogste niveau.

© belga.

Zubeldia is met vijf keer top tien in de Tour niet bepaald een kleine garnaal. De 40-jarige renner stond dit jaar aanvankelijk op de reservelijst van Trek-Segafredo, maar werd na de dopingperikelen van André Cardoso in extremis opgevist door zijn team voor de Ronde van Frankrijk.



De Baskische ouderdomsdeken in het peloton kwam piepen in 1998 bij Euskaltel-Euskadi. Na elf jaar in dienst van de oranje formatie stapte hij in 2009 over naar Astana. Daarna volgden nog vier seizoenen RadioShack (2010-2013) en vier jaar Trek-Segafredo van 2014 tot en met dit seizoen.



In zijn bijna twintigjarige carrière won Zubeldia slechts twee koersen. Zo was hij in 2010 de beste in een etappe en het eindklassement van de Tour de l'Ain. Ook in meer dan 300 Touretappes kon Zubeldia tot nog toe nooit zijn armen in de lucht gooien.