Marianne Vos (WM3 PCT) wint slotrit en is eindlaureate in BeNe Ladies Tour

SW

16/07/17 - 19u45 Bron: Belga

© TDW.

De 30-jarige Marianne Vos heeft vandaag de allerlaatste etappe van de vierde editie van de BeNe Ladies Tour gewonnen (cat 2.1). De Nederlandse haalde het na een rit van 112 kilometer met start en aankomst in Zelzate in een massasprint van haar landgenote Moniek Van de Ree en de Noorse Susanne Andersen. Kaat Hannes werd negende.

De Nederlandse Marianne Vos is meteen ook de eindlaureate van deze vierdaagse rittenkoers. Zij telt in de eindstand 23 seconden voorsprong op de Britse Alice Barnes en 45 seconden op de Australische Annette Edmondson. Ellen Van Loy werd beste Belgische met een dertiende plaats op 1:20 van Marianne Vos.



Het was Marianne Vos die meteen orde op zaken stelde en de eerste rush voor haar rekening nam. Ze versterkte zo andermaal haar leiderspositie. Bij de tweede rush moest de Nederlandse enkel de Litouwse Daiva Tuslaite laten voorgaan. Met nog vier ronden van elk 11,4 kilometer te rijden vormde zich een kopgroep met Kelly Druyts, Loes Sels en de Italiaanse Allegra Arzuffi. In de grote groep was er even opschudding wanneer leidster Marianne Vos betrokken raakte in een valpartij maar de Nederlandse kon snel weer haar plaats in het peloton innemen. Het sein dan voor de Italiaanse Anna Trevisi en de Nederlandse Nina Kessler om na 75 kilometer koers iets te proberen.



Kessler en Trevisi kregen een maximale voorgift van 1:05 maar dan werd het tempo in het peloton gevoelig opgetrokken. Bij het ingaan van de slotronde was de voorsprong van het leidende duo nog slechts vijftien seconden en op tien kilometer van de finish smolt alles opnieuw samen. Vos zette de kroon op het werk door in de daaropvolgende massasprint iedereen achter haar te houden en zo in de leiderstrui het zegegebaar te kunnen maken.



Marianne Vos volgt daarmee Jolien D'hoore op als eindlaureate van de BeNe Ladies Tour.