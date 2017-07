Wielrenner Angel Vicioso aangereden op training

Door: redactie

De Spaanse wielrenner Angel Vicioso (Katusha) en triatleet Jesus Gomar Garcia, oud-Spaans kampioen, zijn in eigen land aangereden door een auto. Dat maakte Vicioso zelf bekend op Twitter.

Het ongeluk vond plaats aan een rotonde in de Valenciaanse gemeente Xeraco. Op de rotonde, in de buurt bekend als zeer gevaarlijk, vonden sinds mei al verschillende zware ongevallen plaats, waaronder vijf dodelijke.



De 40-jarige Vicioso, in 2015 nog winnaar van de GP Indurain, rijdt sinds 2012 voor Katusha. In 2011 won hij, toen in dienst van Androni Giocattoli, de derde etappe in de Giro. Een overwinning die echter volledig overschaduwd door het dodelijke ongeval van Wouter Weylandt.



Op de foto die Vicioso op Twitter plaatste, staat hij zelf recht, maar ligt zijn landgenoot Garcia nog op de grond.