Pineau richt nieuwe ploeg op en wil meteen uitpakken met Coquard als kopman

16/07/17 - 10u46 Bron: wielerflits

Jérôme Pineau. © photo news.

Ex-prof Jérôme Pineau gaat een nieuwe procontinentale wielerploeg oprichten. Bryan Coquard wordt allicht de kopman van het team. De Franse sprinter vertrekt namelijk na dit seizoen bij Direct Energie, nadat hij in onmin leefde met manager Jean-René Bernaudau.

Vital Concept wordt de sponsor van de ploeg, die al minstens drie seizoenen zal bestaan. De bedoeling is om op termijn een WorldTour-licentie te bemachtigen. Volgens Pineau krijgt het team een budget van tussen de vijf en de acht miljoen euro, maar dat kan naar verluidt nog oplopen tot tien miljoen euro.



"We mogen pas na 1 augustus renners aantrekken, dus we kunnen nog geen nieuwe namen noemen", klonk het bij Pineau. Volgens L'Équipe zijn er met onder meer Matteo Trentin (Quick-Step Floors), Amaël Moinard (BMC), Johan Le Bon (FDJ) en Julien Morice (Direct Energie) enkele serieuze versterkingen op komst, maar Bryan Coquard wordt allicht toch de grootste naam. "De oprichting van de ploeg hing af van zijn komst", aldus een van de toekomstige directeuren. Als we tussen de lijnen lezen, zou die transfer dus al zo goed als rond zijn.