Marianne Vos wint tijdrit en is nieuwe leidster in BeNe Ladies Tour

15/07/17 - 21u52 Bron: Belga

Marianne Vos (WM3 PCT) heeft deze avond etappe 2b van de BeNe Ladies Tour gewonnen. De Nederlandse was de snelste in de individuele tijdrit over 10,1 kilometer in en rond Sint-Laureins.

Vos was vier seconden sneller dan haar landgenote Moniek Tenniglo en zes seconden sneller dan de Australische Annette Edmondson. Ellen Van Loy was de beste Belgische met een 12e plaats op 30 seconden van Vos.



De Nederlandse telt nu in de stand acht seconden voorsprong op de Britse Alice Barnes en een halve minuut op Edmondson. Van Loy volgt als dertiende op 1:05.



Vos maakte in deze BeNe Ladies Tour haar wederoptreden na een sleutelbeenbreuk. Vrijdag nog tijdens de proloog kwam ze ten val en werd ze op twee na laatste. Vos flitste zaterdag evenwel in de straten van Sint-Laureins en lijkt meteen op weg om eindlaureate te worden van deze vierdaagse rittenkoers. Eerder dit seizoen was Vos al de beste in de Trofee Maarten Wynants, Gooik-Geraardsbergen-Gooik en de 7-Dorpenomloop in het Nederlandse Aalburg.



Morgen wordt de vierde editie van de BeNe Ladies Tour afgesloten met een etappe in en rond Zelzate over 112,2 kilometer. Meteen kennen we dan de opvolgster van Jolien D'hoore, die de laatste twee edities op haar naam schreef. Zij kwam evenwel niet aan de start van deze editie.