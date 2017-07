Alice Barnes wint eerste rit in lijn en is de nieuwe leidster in BeNe Ladies Tour

SW

14/07/17 - 16u13 Bron: Belga

© TDW.

De 21-jarige Alice Barnes (Britse nationale ploeg) heeft vandaag de eerste rit in lijn van de BeNe Ladies Tour, met start in Vlissingen en aankomst na 127,2 kilometer in Philippine, gewonnen. De Britse haalde het in een sprint met twee van de Nederlandse Marianne Vos. Derde werd de Franse Roxane Fournier. Beste Belgische was Jessy Druyts met een vierde plaats. Alice Barnes is meteen de nieuwe leidster en telt nu 31 seconden voorsprong op Marianne Vos en 50 seconden op Annette Edmondson, de laureate van de proloog op donderdagavond in Vlissingen. Kelly Druyts is in het algemeen klassement de beste Belgische op een 15e plaats met een achterstand van 0:58 op Barnes.