Jolien D'hoore: "Ploegkoers in Tokio is laatste grote doel"

13/07/17 - 14u13 Bron: Belga

Jolien D'hoore met Lotte Kopecky. © epa.

Jolien D'hoore werd vandaag in het Errerahuis in Brussel gehuldigd door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) voor haar wereldtitel in de ploegkoers (samen met Lotte Kopecky) en haar bronzen medaille in de scratch. "Dit doet veel deugd, het is altijd fijn wanneer je prestaties erkend worden", zei D'hoore.

Begin juni maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekend dat de ploegkoers op de Spelen van Tokio 2020 zijn herintrede maakt. "Als regerende wereldkampioenen hebben we van de ploegkoers in Tokio uiteraard een doel gemaakt", zei de 27-jarige renster. "Dat wordt het einddoel van mijn carrière. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het mijn laatste grote doel. Ik kijk er dan ook enorm naar uit. De tegenstand wordt alleszins stevig. Nu het nummer olympisch is, zullen alle landen gaan investeren. Ik heb ook al gehoord dat veel meisjes op de weg de overstap zullen maken naar de piste. Het niveau zal dan ook zeker omhoog gaan."



D'hoore staat vanavond niet aan de start van de BeNe Ladies Tour, de rittenkoers die ze vorig jaar net als in 2015 op haar palmares schreef. "Ik wil zoveel mogelijk koersen. Elke wedstrijd die ik niet kan rijden, is dan ook een gemiste kans. Dat hebben we al begin dit seizoen beslist, omdat er onvoldoende hersteltijd was na de Giro Rosa. En dat merk ik nu. Het is goed een rustperiode in te bouwen", aldus de Belgische kampioene op de weg, die in Italië de vierde etappe won. "Ik kreeg van mijn team Wiggle High5 één kans, en die heb ik dan ook gegrepen. Verder heb ik vooral gewerkt voor Elisa Longo Borghini en Giorgia Bronzini."



Mikken op EK-medaille op de weg

Het EK op de weg van 5 augustus in het Deense Herning staat met stip genoteerd in de agenda van D'hoore. "Het parcours is vlak en er kan wat wind staan. Dat zijn factoren die me liggen. Ik hoop op een sprint, maar met een kleine ontsnapping kan ik ook wel iets doen. Ik vertrek alleszins met veel vertrouwen. In Herning zijn er meer kansen op een medaille voor mij dan op het WK in Bergen."



Lotte Kopecky, D'hoores partner in de ploegkoers, sukkelde de voorbije vijf weken met de gezondheid. "Ik heb een virus opgelopen en ben daarna iets te snel weer beginnen trainen", vertelde Kopecky, die eind juni op het BK op de weg enkel D'hoore moest laten voorgaan. "Nu staat de fiets nog een goeie week aan de kant, ik moet eerst volledig herstellen. Tegen eind september hoop ik op het WK weer in goede vorm te zijn. Gelukkig waren mijn voorjaar en het WK op de piste al erg goed."