Peter Sagan binnenkort in een andere dimensie? Zijn heerlijke tweet werkt in elk geval op de lachspieren

In de Tour kunnen we niet meer van zijn fratsen genieten, maar dat weerhoudt Peter Sagan er niet van om op tijd en stond van zich te laten horen. Via zijn sociale kanalen deelde de Slowaak vandaag op geheel eigen - en vooral komische - wijze een parodie op de razend populaire Netflix-serie Stranger Things. "Klaar om te racen in 'the upside down'" - zoals de andere dimensie in de sciencefictieserie noemt. Diegenen onder jullie die vertrouwd zijn met de reeks zullen de personages, waarin Sagan zich verkleedde, vast wel herkennen...