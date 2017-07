Wielrennen opgeschrikt door dopinggeval dat meer dan een jaar werd verzwegen

TL

De Duitse wielrenner Ralf Matzka heeft in maart 2016 een positieve dopingtest afgelegd. De 27-jarige Matzka, die nu zonder team zit en vorig jaar op de loonlijst van Bora-Argon 18 stond, werd betrapt op het gebruik van Tamoxifen, een stof die de aanmaak van testosteron stimuleert. BORA-Hansgrohe, de opvolger van Bora-Argon 18, en teammanager Ralph Denk brachten het nieuws nu pas naar buiten "om Matzka te beschermen".

"We hebben de rapporten van de experts zorgvuldig gelezen en daarom hebben we besloten om de informatie niet naar buiten te brengen. We wilden Matzka beschermen", zegt Ralph Denk in de Süddeutsche Zeitung. "Waarschijnlijk lag het drinken van vervuild water aan de oorzaak van de positieve test. Een onderzoek door de aanklager in Frankfurt werd in 2016 ook afgebroken omdat er een gebrek aan bewijzen."



De laatste wedstrijd die Matzka reed, was de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. Hij werd niet opgenomen in de selectie van BORA-Hansgrohe, maar de Duitser is op dit moment niet geschorst. "Ook niet door de Internationale Wielerunie (UCI), die nochtans wel een interne procedure had opgestart", aldus Denk. "Op basis van de rapporten van de experts die we op tafel konden leggen, verwacht het team dat Matzka vrijgesproken zal worden. Meer zullen we voorlopig niet communiceren over de zaak."