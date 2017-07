Vierde editie BeNe Ladies Tour met Vos maar (mogelijk) zonder titelverdedigster D'hoore

SW

12/07/17 - 10u42 Bron: Belga

Morgenavond wordt om 18u00 de vierde editie van de BeNe Ladies Tour (2.1) op gang geschoten met een proloog over 1,9 kilometer in de straten van het Nederlandse Vlissingen. Er komen 23 teams aan de start van de rittenkoers, die voor het eerst een vierdaagse is. De ontknoping volgt zondag te Zelzate.

De eerste twee dagen vertoeft de rittenkoers in Nederland. Vlissingen is gaststad van de avondproloog. De eerste renster start om 18u00, de laatste omstreeks 20u30. Daags nadien gaat het van Vlissingen naar mosselgemeente Philippinne met daarin de spectaculaire passage door de 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel en tal van kasseistroken onderweg.



Op zaterdag en zondag strijkt de karavaan neer in België. Zaterdag staat er in Sint-Laureins met een rit in lijn op de middag en een individuele tijdrit 's avonds een heus tweeluik op het programma. De BeNe Ladies Tour wordt zondag afgesloten met een pittige etappe in en rond de Westkade van Zelzate.



Er komen dit jaar drie nationale ploegen, zes clubteams en veertien ploegen met het UCI-statuut aan de start. Vorig jaar ging de eindzege er, net als in 2015, naar Jolien D'hoore. Zij haalde het toen van de Nederlandse Floortje Mackaij en de Franse Elise Delzenne. De eerste editie was weggelegd voor de Zweedse Emma Johansson.



"Qua favorieten voor de eindzege dit jaar is het uitkijken naar de heroptredende Marianne Vos. De Nederlandse is voldoende hersteld van haar sleutelbeenbreuk en ze kreeg van de medische staf de goedkeuring om de competitie te hervatten", stelt organisator Geert Stevens. "Andere toppers die aan de start komen zijn onder meer Amy Cure, Annette Edmondson, Julie Leth, Lucy Garner, Janneke Ensing, Susanne Andersen, Maria Gulia Confalonieri, Elise Delzenne, Rasa Leleivyte, Marjolaine Bazin en Christine Majerus. Van Belgische zijde verwacht ik veel van Kim De Baat, Kaat Hannes, Nathalie Verschelden , Annelies Dom, Jessie Daams, Jessy en Kelly Druyts, Kelly Van Den Steen, Nathalie Bex, Valerie Demey en Ellen Van Loy. Tweevoudig winnares Jolien D'hoore reed onlangs de Giro Rosa en komt wellicht niet aan de start van deze editie van de BeNe Ladies Tour, al staat ze wel nog steeds op de voorlopige deelnemerslijst", besluit Geert Stevens.