Peter Sagan gaat van start in BinckBank Tour

Bewerkt door: PL

11/07/17 - 23u07 Bron: anp/belga

© belga.

Peter Sagan start volgende maand in de BinckBank Tour (WorldTour), de opvolger van de Eneco Tour. De Slovaak rijdt de etappekoers door Nederland en België als voorbereiding op het WK in Bergen, waar hij zijn derde regenboogtrui op rij wil veroveren.

De 27-jarige Sagan werd vorige week uit de Tour de France gezet door de wedstrijdjury, die hem schuldig achtte aan de val van Mark Cavendish tijdens de sprint van de vierde etappe. De Brit liep bij zijn valpartij een gebroken schouderblad op. Sagan, vijfvoudig winnaar van het puntenklassement in de Tour, moest de Franse etappekoers verlaten. Hij had een dag eerder nog de derde rit gewonnen.



De BinckBank Tour start op maandag 7 augustus in Breda en komt op zondag 13 augustus aan in Geraardsbergen.



Ploegleider Patxi Vila van Bora-Hansgrohe liet vandaag aan Velonews weten dat de Ronde van Spanje voorlopig niet op het schema van Sagan staat.