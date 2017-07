Adriano Malori stopt anderhalf jaar na zware val met wielrennen

Door: redactie

Adriano Malori heeft een einde gemaakt aan zijn wielercarrière. Dat heeft Movistar, het team van de 29-jarige Italiaan, vandaag bekendgemaakt. Malori liep anderhalf jaar geleden een ernstig hoofdletsel en een sleutelbeenbreuk op na een zware val in de Ronde van San Luis.

Malori lag na de crash meerdere dagen in een kunstmatige coma. Zeven maanden na het ongeval vierde de tijdrijder zijn comeback, maar hij kreeg het goede gevoel niet meer te pakken. "Ik heb er alles aan gedaan om opnieuw profrenner te worden, maar mijn resultaten spraken voor zich", reageerde Malori op de Movistar-website. "In de Ronde van Alentejo reed ik slechts tachtig kilometer, en in Ronde van Castilië en Leon nog maar dertig. Maar dat ik herstelde van de zware neurologische schade die ik opliep is mijn grootste zege. Ik zou nu graag in de wielerwereld blijven, en kan in mijn vrije tijd nog altijd voor het plezier fietsen."



Malori zette drie jaar geleden een tijdrit in de Vuelta op zijn naam en won twee ritten in de Tirreno-Adriatico.