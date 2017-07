Dagzege voor Megan Guarnier in Giro Rosa, eindwinst voor Anna van der Breggen

MH

9/07/17 - 21u01 Bron: Belga

Megan Guarnier won de slotrit in de Giro Rosa © TDW.

Megan Guarnier (Boels-Dolmans) heeft vandaag de slotrit in de Giro Rosa (WorldTour) gewonnen. De 32-jarige Amerikaanse sprintte naar de zege in Torre del Greco (Napels). Ze bleef de Australische Amanda Spratt en de Poolse Katarzyna Niewiadoma voor. De eindwinst ging naar haar Nederlandse ploegmate Anna van der Breggen, die op de erelijst Guarnier opvolgt.

De 27-jarige Van der Breggen won de Ronde van Italië voor vrouwen al een eerste keer in 2015. In de eindstand heeft de olympische kampioene 1:03 voor op de Italiaanse Elisa Longo Borghini en 1:39 op haar landgenote Annemiek van Vleuten. Van der Breggen kwam aan de leiding in de tweede etappe en stond de leiderstrui sindsdien niet meer af.



De slotrit ging over een plaatselijk circuit van negen vlakke rondjes, met op het eind nog een uitsmijter met een rondje van 24 kilometer en de klim naar Monumento Vesuvio. Het was de laatste kans voor de tweede en de derde in de stand, Borghini en Van Vleuten om een aanval op poten te zetten en Van der Breggen de eindzege te ontfutselen. De obligate vroege vlucht kwam op naam van acht rensters. Silvia Valsecchi, Chloé Hosking, Lotta Lepistö, Alexis Ryan, Maigorzata Jasinska, Eugénie Duval, Anna Plichta en Coryn Rivera kregen maximaal twee minuten voorsprong van het peloton. Aan de voet van de slotklim kwam ales weer samen en volgde een mooi steekspel tussen de favorieten.



Het was Guarnier die alles pareerde voor haar ploegmate Van der Breggen. Van Vleuten en Longo Borghini moesten vrede nemen met de ereplaatsen. Met een elitegroepje kwamen ze over de top, daarna volgde nog 10 kilometer richting de finish. Guarnier haalde ook nog het dagsucces binnen en zorgde zo voor een dubbel feest bij Boels-Dolmans.