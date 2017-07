Marta Bastianelli zorgt voor eerste Italiaanse ritzege in Giro Rosa

Door: redactie

8/07/17

Marta Bastianelli (Alé Cipollini) heeft Italië de eerste ritzege bezorgd in de 28e editie van de Giro Rosa. Na 122,3 kilometer van Palinuro naar Polla (Salerno) was de 30-jarige voormalige wereldkampioene de snelste in een massasprint. Ze bleef de Finse Lotta Lepistö en haar landgenote Giorgia Bronzini nipt voor.

De 27-jarige Nederlandse Anna van der Breggen blijft aan de leiding in het algemene klassement. De olympische kampioene heeft 1:03 voorsprong op de Italiaanse Elisa Longo Borghini en 1:39 op haar landgenote Annemiek van Vleuten. Zowel in de rituitslag als de stand staan er geen Belgische rensters in de top twintig.



De negende en voorlaatste etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen werd gekleurd door een vlucht van Malgorzata Jasinska, Lauren Kitchen en Anna Trevisi. De drie werden pas in de slotkilometers teruggegrepen. De Giro Rosa eindigt zondag met een etappe over 124 kilometer met start en finish in Torre del Greco (Napels). Op vijftien kilometer voor de finish volgt in de verder relatief vlakke etappe een beklimming van de vulkaan Vesuvius, de laatste scherprechter in deze editie van de Ronde van Italië. Van der Breggen kan de Giro Rosa een tweede keer winnen. Ze was al eindlaureate in 2015. .