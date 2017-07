Na Van Aert en van der Poel wint nu ook Laurens Sweeck op de weg: hij wint GP Monseré

Door: redactie

8/07/17 - 18u50 Bron: Belga

Laurens Sweeck in actie tijdens het voorbije WK in het Luxemburgse Bièles. © belga.

Veldrijder Laurens Sweeck (Era-Circus) heeft zijn eerste profzege op de weg geboekt. De 23-jarige Vlaams-Brabander won de zesde editie van de GP Monseré (cat. 1.1). Na 202,8 kilometer van Ieper naar Beveren-Roeselare haalde hij het licht afgescheiden voor Roy Jans en Jérôme Baugnies.

Het was Laurens Sweeck die al na tien kilometer koers voor een eerste afscheiding zorgde, maar het peloton liet niet begaan. Preben Van Hecke probeerde het daarna, met in steun Emiel Vermeulen, Matthias Vandewalle en Martijn Budding. Ook deze vlucht was geen lang leven beschoren. Het bleef aanvallen regenen, maar toch bood een compact peloton zich aan voor de vier plaatselijke ronden van 10,7 kilometer. Het vijftal Julien Stassen, Berden de Vries, Michael Freiberg, Michiel Dieleman en Taco Van der Hoorn mocht even voor de grote groep uitrijden, maar werd snel weer tot de orde groepen. Op één ronde van het einde kwam er een scheur in het peloton en vormde zich een kopgroep van twintig renners. In volle finale speelde Sweeck al zijn troeven uit. Onder de rode vod telde hij tien seconden voorsprong en dat bleek voldoende. Op de erelijst volgt hij de Nederlander Lars Boom op.