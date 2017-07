Denifl pakt eindzege in Ronde van Oostenrijk, Vanmarcke wint puntenklassement

Door: redactie

8/07/17 - 18u34

© rv.

De 29-jarige Oostenrijker Stefan Denifl (Aqua Blue) heeft de eindzege in de 69e Ronde van Oostenrijk op zak gestoken. De zege in de zesde en laatste etappe was voor de 23-jarige Fransman Clément Venturini. Na 203,9 kilometer van Sankt Johann-Alpendorf naar Wels liet die Sep Vanmarcke en de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons in de sprint achter zich.

In de eindstand heeft Denifl 37 seconden voor op de Spanjaard Delio Fernandez. De Colombiaan Miguel Angel Lopez maakt op 59 seconden het podium compleet.



Vanmarcke, die tot de derde etappe de leiding had in het algemeen klassement, is de eindwinnaar van het puntenklassement. Met zijn vijfde topvijfplaats van de week ging hij in extremis Elia Viviani voorbij.



De renners spaarden de benen niet in de slotetappe. Er stonden nog enkele enkele hellingen op het menu en daarop kwam tweevoudig ritwinnaar Viviani in de problemen. Voorin toonde Laurens De Vreese zich in een vlucht. Na enkele lokale rondes in Wels diende een uitgedund pelotonnetje, 35 renners sterk, zich aan voor de spurt. Daarin toonde Venturini zich de snelste. Venturni maakte tot nu vooral naam in het veldrijden, maar schreef eerder dit jaar ook al de Vierdaagse van Duinkerken (2.BC) op zijn naam. In de Ronde van Oostenrijk won hij ook vorig jaar al een etappe.