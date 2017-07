Jürgen Roelandts wordt ploegmaat van Greg Van Avermaet bij BMC

Door: redactie

8/07/17 - 12u06

Greg Van Avermaet krijgt er voor volgend seizoen een stevige helper bij. Jürgen Roelandts vertrekt immers bij Lotto-Soudal en zet zijn carrière voort bij de Amerikaanse formatie BMC. De 32-jarige Roelandts tekende er tot 2018. Maxime Monfort besliste dan weer om zijn contract bij Lotto-Soudal met twee seizoenen te verlengen.

De Belgische kampioen van 2008 rijdt al negen jaar in dienst van de Lotto-ploeg. Zijn contract liep er echter af en hij koos ervoor om voor het eerst andere lucht op te snuiven. Voor het voorjaarsteam rond Greg Van Avermaet, dat BMC gevoelig beloofde te versterken, is Roelandts een nieuwe pion. En mogelijk volgt snel nog een nieuwe Belg, want volgens La Dernière Heure zou ook Dries Devenyns (33, Quick.Step-Floors) de overstap maken naar BMC.



BMC wil door met alle Belgen

Nu het voortbestaan van BMC met één extra jaar is verzekerd en kopman Richie Porte zijn contract verlengde tot eind 2018, maakt de ploeg verder werk van zijn rennerskern. Zo wil het zeker door met alle Belgen.



Greg Van Avermaet en de jongeren Nathan Van Hooydonck, Dylan Teuns en Loïc Vliegen hebben nog een lopende verbintenis en ook Ben Hermans, einde contract, mag bijtekenen. Vraag is wat de eindwinnaar van de Ronde van Oman zelf van plan is.



Verder dan 2018 kunnen ze bij het Amerikaanse WorldTourteam voorlopig niet kijken. De hoop dat horlogemerk Tag Heuer op korte termijn het hoofdsponsorschap overneemt, blijft leven.