Oranje boven in Giro Rosa: Lucinda Brand wint koninginnenrit, Van der Breggen blijft in het roze

DM

7/07/17 - 19u37 Bron: Belga

Lucinda Brand (Sunweb) heeftde achtste etappe in de Giro Rosa gewonnen. De 28-jarige Nederlandse finishte in de 141,8 kilometer lange koninginnenrit van Baronissi naar Palinuro met een voorsprong van twaalf seconden op de Oekraïense Tetyana Riabchenko. De Amerikaanse Megan Guarnier werd op 1'33" derde.

Brand maakte het verschil op de technische afdaling van de Cuccaro Vetere. Ze haalde de eerder weggesprongen Riabchenko in en ging alleen door. Brand, ook in het veldrijden actief, boekte zo haar tweede overwinning van het seizoen op de weg. Eind februari won ze de Omloop Het Nieuwsblad.



In de strijd om de roze trui veranderde er niets. Leidster Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) arriveerde samen met haar belangrijkste concurrentes Elisa Longo Borghini en Annemiek van Vleuten in een groep op 1'33" van Brand. De 27-jarige Nederlandse olympische kampioene heeft 1'03" voor op de Italiaanse Longo Borghini en 1'39" op haar landgenote Van Vleuten.



Morgen volgt een 122,3 kilometer lange etappe van Palinuro naar Polla. De Italiaanse rittenkoers eindigt zondag. .