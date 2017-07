Chris Froome beleeft dag zonder zorgen: "Eerlijk, dit is een droomscenario voor ons"

MH

7/07/17 - 19u26 Bron: Belga

© ap.

Chris Froome kwam de voorbije twee dagen niet in de problemen. De gele trui kijkt uit naar het weekend waarin het peloton door de Jura en een klein stukje van de Alpen trekt. "Zondag wordt een cruciale etappe", vertelde de kopman van Team Sky na de rit van vandaag.

© belga.

"Dit was zo'n typische sprintersrit: heel lang, heel warm", aldus Froome. "Vanaf komende weekend gaan we opnieuw klimmen. De hitte? Neen, daar heb ik geen last van. Dit is voor mij de Tour de France: de zon van de partij, warm weer. Het is ook nog maar de derde dag dat de warmte van de partij is. Dit valt nog mee, ik hou wel van die hitte, van mij mag het zo blijven."



Het peloton trekt dit weekend de bergen in met zaterdag een rit door de Jura en zondag deels door de Jura en eindigend in de Alpen. "Dit wordt een eerste belangrijk weekend", beaamde Froome, "natuurlijk, er komen nog zwaardere bergritten aan, maar dit wordt al een eerste test. Ik verwacht vooral dat zondag de zwaarste etappe wordt. De rit met op het einde de Mont du Chat en daarna de afdaling naar Chambery. Het voordeel is dat ik die col nu dankzij de Dauphiné heb leren kennen en weet dat hij heel steil is en dat daarna een technische afdaling volgt. Anderzijds ben ik me er wel van bewust dat de rit van zondag niet hetzelfde zal zijn als in de Dauphiné, want daarvoor wachten ons meer zware beklimmingen. Het zal alleszins een goede graadmeter zijn. Mijn voornaamste concurrenten? We staan nog altijd allemaal dicht bij elkaar in het klassement, dus ze zijn nog met velen: Richie Porte, Fabio Aru, Nairo Quintana en noem maar op."