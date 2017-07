Wielrenster kritiek nadat ze in afdaling met 90 km/u tegen vangrail gaat met hoofd

Door: redactie

6/07/17 - 19u59 Bron: Belga

Claudi Cretti tijdens de individuele tijdrit in de Giro Rosa. © TDW.

GIRO ROSA De Italiaanse Claudia Cretti (Valcar PBM) is zwaar ten val gekomen tijdens de zevende etappe van de 28e Giro Rosa. De 21-jarige Cretti werd in kritieke toestand overgebracht naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis in Benevento.