Lotto Soudal beloont Wallays en De Buyst met contractverlenging

5/07/17 - 20u25 Bron: Belga

Lotto Soudal heeft de contracten van Jasper De Buyst en Jelle Wallays verlengd. De Buyst tekende voor twee jaar bij tot en met 2019, Wallays ligt tot en met 2020 onder contract bij de Belgische WorldTour-formatie.

"Jelle Wallays heeft zijn overstap naar het WorldTour-niveau goed verteerd", verklaarde sportief manager Marc Sergeant de contractverlenging. "We wisten dat hij over een grote motor beschikt en hij heeft bewezen dat hij veelzijdig is: hij werkt voor de ploeg, heeft een rol in eendagswedstrijden en hij kan goed standhouden in rittenkoersen. In de eendagswedstrijden kan Jelle zeker nog sterker worden."



Voor de 28-jarige Wallays geeft zijn vernieuwde overeenkomst blijk van vertrouwen. "Er zijn weinig andere renners die een contract hebben tot eind 2020. Die zekerheid geeft me rust in mijn hoofd en dat zorgt voor betere prestaties", reageerde de West-Vlaming, die vorig seizoen de overstap maakte van Topsport-Vlaanderen. "Sindsdien heb ik al veel bijgeleerd. Ik was een laatbloeier en word nog steeds sterker en scherper. Binnen Lotto Soudal wil ik nog meer stappen vooruit zetten. Binnenkort rijd ik opnieuw de Vuelta, dat zal me goed doen."