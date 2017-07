Vanmarcke blijft leider in Oostenrijk, Viviani sprint naar de ritoverwinning

DM

5/07/17 - 18u57 Bron: Belga

Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) mag nog een dagje langer de gele leiderstrui aantrekken in de Ronde van Oostenrijk. In de derde etappe, gewonnen door de Italiaan Elia Viviani, finishte hij als derde.

Voor het peloton twee bergetappes op rij voorgeschoteld krijgt, wachtte eerst nog een golvende rit van 226,2 kilometer tussen Wieselburg en Altheim. Die werd gekruid door een waslijst aan ontsnappingspogingen, maar de ploegen van sprinters Elia Viviani en Oscar Gatto verloren de controle niet.



In de spurt van een uitgedund peloton pakte Viviani zijn tweede ritzege van deze Ronde van Oostenrijk als lid van een Italiaanse selectie. De Australiër Jason Lowndes werd tweede, Sep Vanmarcke derde. En dat volstaat voor de Belg voor een extra dag in de gele leiderstrui. Hij heeft elf seconden voorsprong op de Italiaan Andrea Vendrame.



Het valt te betwijfelen of Vanmarcke ook morgenavond nog de leiderstrui mag aantrekken. De vierde etappe van de Ronde van Oostenrijk eindigt na een rit van amper 82,7 kilometer op de bijzonder steile Kitzbüheler Horn.