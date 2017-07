Nederland domineert omstreden tijdrit in Giro Rosa

Door: redactie

Daags na de ritzege van Belgisch kampioene Jolien D'hoore waren de Nederlanders aan de macht in de Ronde van Italië voor vrouwen. Annemiek van Vleuten won de tijdrit op een omstreden parcours, Anna van der Breggen werd tweede en blijft aan de leiding.

De tijdrit in Sant'elpidio a Mare op de vijfde dag van de Giro Rosa was amper 12,7 km lang, maar bevatte wel twee hellingen waarvan eentje met moorddadig steile percentages tot 30 procent. Die zorgden voor behoorlijk veel kritiek.



Nederlands kampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) liet zich maandag verrassen in het waaierwerk, maar toonde haar uitstekende vorm in de tijdrit. Ze won in een tijd van 25'29" en was daarmee liefst 41 seconden sneller dan haar landgenote en rozetruidraagster Anna van der Breggen. De Italiaanse Elisa Longo Borghini klokte de derde tijd.



Van der Breggen blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Zowel in de daguitslag van de tijdrit als de tussenstand staan er geen Belgische vrouwen in de top-30.