Slagter wint rit in Oostenrijk, Vanmarcke blijft in het geel

Sep Vanmarcke blijft aan de leiding in de Ronde van Oostenrijk. Op de derde dag van de rittenwedstrijd van eerste categorie (2.1) finishte de Belg van Cannondale-Drapac als vijfde. Zijn Nederlandse ploegmaat Tom-Jelte Slagter won de etappe.

Het venijn zat vandaag in de staart van de tweede rit in lijn van de Ronde van Oostenrijk. Op het eind van de 199 km lange etappe wachtten enkele ronden op een zware lokale omloop in Pöggstall. Een vroege vlucht van vijf lokale renners kleurde de rit, maar in de finale kruisten de grote namen de degens.



Vooral de ploegmaats van leider Sep Vanmarcke toonden zich bijzonder actief in het aanvalswerk. Dat leverde hen ook de zege op: de Nederlander Tom-Jelte Slagter won in de spurt van vier koplopers voor de Eritreeër Mekseb Debesay (Dimension Data), de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana) en de Nederlander Martijn Tusveld (Roompot).



Negen seconden later spurtte Vanmarcke naar de vijfde plaats en dat volstond voor een extra dag in de gele leiderstrui die hij maandag veroverde. De rit van woensdag, tussen Wieselburg en Altheim, is 226 km lang en voert de renners in de finale opnieuw over hellende wegen.