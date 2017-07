Jolien D'hoore zegeviert na ware fotofinish in Giro voor vrouwen

MDB

3/07/17 - 15u23

Jolien D'hoore heeft in de derde etappe van de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, de spurt gewonnen. In de straten van Occhiobello was onze landgenote na 118 kilometer sneller dan de Australische Chloe Hosking en de Amerikaanse Coryn Rivera. Een fotofinish moest uiteindelijk voor uitsluitsel zorgen. De Nederlandse Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) behoudt de roze leiderstrui.