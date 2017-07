Vanmarcke wordt tweede in rit en grijpt leiderstrui in Ronde van Oostenrijk

Door: redactie

Sep Vanmarcke (Cannondale) is tweede geworden in de eerste etappe van de Ronde van Oostenrijk en neemt de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Oscar Gatto (Astana). De ritzege in de etappe van 193,8 kilometer tussen Graz en Wenen was voor de Italiaanse spurtbom Elia Viviani (Sky). De Australiër Jason Lowndes (Israël Academy) werd na Vanmarcke derde.