Urinedouches, 'toevallige' aanrakingen en tikjes op de kont: Tour niet enkel glitter en glamour voor hostesses

Professioneel en altijd met een glimlach op het gezicht: de Tourhostesses verdienen ongeveer 2.000 euro netto.

De publiciteitskaravaan is ook dit jaar van de partij tijdens de Tour de France. Op de (praal)wagens van de sponsors van de Tour staan hostesses die de hele dag cadeautjes mogen uitdelen en daar ook nog eens gemiddeld 2.000 euro netto voor krijgen. Maar een echte droomjob is het toch niet, zo blijkt.

Snoepjes, t-shirts of zelfs wasverzachter: de fans ontvangen het allemaal van de (praal)wagens in de karavaan, die ruim een uur voor het Tourpeloton over het parcours rijdt. Een beetje dankbaarheid aan het adres van de hostesses die de geschenken uitdelen is dus wel op zijn plaats, maar uit een onderzoek van Franceinfo blijkt dat vaak niet het geval te zijn. Hun avontuur van drie weken in de Tour is voor de jonge vrouwen in de Tourkaravaan lang niet enkel glitter en glamour. De dames die tewerkgesteld worden door de sponsors van de Tour de France, krijgen tijdens 'La Grande Boucle' ook heel wat te verduren. Onder meer op het menu: urinedouches, tikjes op hun achterwerk, seksistische moppen en 'toevallige' aanrakingen. En dat voor een nettoloon van gemiddeld 2.000 euro.

"Naakt onder kostuum?"

Élodie, een hostesse die werkte voor oploskoffiefabrikant Ricoré, vertelt hoe ze in 2014 een urinedouche kreeg. "Tijdens een rit leegde een man die langs de kant van de weg stond plots een glas met daarin een gele vloeistof over mij", zegt Élodie. "Het was overduidelijk urine en de geur was verschikkelijk. Dat voorval was met voorsprong het ergste, maar dagelijks gebeurde er wel iets. Toen ik een keer geen geschenk kon gooien richting een familie, begon de moeder me in het bijzijn van haar kinderen bijvoorbeeld hevig uit te schelden."



Ook de 30-jarige Juliette doet haar verhaal. Volgens haar is het soms een ware marteling om geschenken uit te delen aan de aankomststreep. "Daar verlaten we dan de praalwagens en wagen we ons tussen de mensen. En daar wordt ook van geprofiteerd door, vooral, de mannen. Geforceerde kussen, tikjes op ons achterwerk, schunnige grappen of 'toevallige' aanrakingen: het is allemaal schering en inslag tijdens een tochtje door het publiek aan de aankomst."



De hostesses van McCain, een producent van onder meer diepvriesfrieten, dragen niet geheel verrassend een frietkostuum. En die outfit ontlokt volgens de hostesses toch flink wat ongepaste uitspraken en moppen. "Ik kreeg al de vraag of ik naakt was onder mijn kostuum, maar er worden nog veel ergere dingen gezegd die niet voor publicatie vatbaar zijn. Neen, ik waag me niet echt graag tussen het publiek", besluit een hostesse van McCain.