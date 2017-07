Sep Vanmarcke, vijfde, bewijst vorm in proloog Ronde van Oostenrijk

SW

Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) heeft zijn prima vorm bewezen in de Ronde van Oostenrijk (2.1). De zilveren medaille van het BK werd vandaag vijfde in de korte klimproloog in Graz, gewonnen door de Italiaan Oscar Gatto (Astana).

De eerste opdracht van de Ronde van Oostenrijk was amper 800 meter lang, maar ging wel stevig omhoog. De klimproloog was op het lijf geschreven van explosieve renners zoals de voorjaarsspecialisten, en dat bleek ook uit de uitslag. De Italiaan Oscar Gatto, oud-winnaar van Dwars door Vlaanderen, klokte de snelste tijd van het hele peloton. Hij was 2:11 onderweg, goed voor een gemiddelde snelheid van bijna 22 kilometer per uur.



Gatto's Colombiaanse ploegmaat Miguel Angel Lopez, midden juni nog letterlijk weggevallen uit de Ronde van Zwitserland, werd tweede. De Australiër William Clarke (Cannondale-Drapac) kwam als derde over de meet. Diens ploegmaat Sep Vanmarcke had aan de streep zeven seconden achterstand op Gatto en hield daaraan de vijfde plek over. Gatto is uiteraard ook de eerste leider in deze Ronde van Oostenrijk, die komende zaterdag eindigt.