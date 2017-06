Froome verlengt contract bij Sky: "Van de klassementsrenners heb ik het beste team"

MH

30/06/17 - 19u52 Bron: ANP

© photo news.

Een dag voor de start van de Ronde van Frankrijk heeft Team Sky bekendgemaakt dat Chris Froome ook de komende jaren de kleuren van het Britse WorldTour-team blijft verdedigen. Froome verlengde zijn overeenkomst tot eind 2020.

© ap.

Froome had nog een contract tot en met dit jaar. Hij bijft nu tot en met 2020 bij Sky. "Ik voel mij goed bij Sky. Ik ben ervan overtuigd dat ik met de acht mannen naast mij een heel sterk team rond mij heb. Van alle klassementsrenners heb ik denk ik het beste team, zeker in de bergen", liet hij eerder deze week nog weten.



"Dit was een makkelijke beslissing. Het is altijd een succesvolle samenwerking geweest", vertelt Froome in het persbericht van de ploeg. "Het team blijft steeds stabiel. Mede daardoor is onze samenwerking succesvol. Je kunt je als coureur volledig op je werk concentreren en op het winnen van wedstrijden. Onze overwinningen in de Tour vormen een groot deel van de teamhistorie. Ik kijk ernaar uit om nu onderdeel te zijn van de toekomst van Team Sky."