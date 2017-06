Astana houdt Fuglsang twee seizoenen langer aan boord

Door: redactie

30/06/17 - 16u56

© photo news.

De Deen Jakob Fuglsang zal ook in 2018 en 2019 uitkomen voor Astana. Dat maakte de Kazakse ploeg een dag voor de start van de Ronde van Frankrijk bekend. "Jakob is een van de belangrijkste renners van Astana. In vijf jaar tijd heeft hij bewezen een grote ronderenner te zijn", motiveerde sterke man Alexander Vinokourov de contractverlenging.

"Astana voelt als familie dus het was voor mij niet moeilijk om te verlengen", liet Fuglsang zelf optekenen. De 32-jarige klimmer is een outsider voor de eindzege van de komende Tour de France. Fuglsang won vorige maand het eindklassement in het Critérium du Dauphiné, de belangrijkste voorbereidingskoers op de Tour, en pakte ook twee etappezeges. Naast zijn goede prestaties in Zuid-Frankrijk veroverde de Deen vorig jaar ook de zilveren medaille bij de Spelen in Rio, na Greg Van Avermaet.



Fuglsang zal zaterdag in Düsseldorf voor de zevende keer aan de start staan van de grootste wielerkoers van de wereld. De zevende plaats in het eindklassement (2013) was zijn beste prestatie tot dusver.